Билялов об НХЛ: «Должно быть предложение, чтобы сразу играть там, а не в АХЛ. Если повезет, зацеплю шанс»
29-летний голкипер «Ак Барса» провел в этом сезоне два матча и потерпел два поражения.
– Два года назад вы говорили, что в НХЛ надо ехать состоявшимся вратарем. Почему не попробовали сейчас?
– Тут много факторов. Травмы у меня были. Опять же, должно быть такое предложение, чтобы ехать сразу играть в НХЛ, а не в АХЛ. Такого предложения на данном этапе карьеры не было, поэтому пока нечего об этом задумываться.
Если в жизни повезет, то зацеплю шанс поиграть там. Конечно, хочется поехать и попробовать свои силы. Другой вопрос, нужен ли я там кому-то.
– А была заинтересованность от клубов?
– Когда-то она была, но затем пошли травмы, были скомканные сезоны. Поэтому немножко не срослось, – сказал вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов.
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