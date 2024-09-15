«Куньлунь» прервал серию из 2 поражений. «Амур» проиграл впервые за 3 матча

«Куньлунь» обыграл «Амур» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Для хабаровского клуба это поражение стало первым за три последних матчах. До этого были победы над «Авангардом» (3:2 Б) и над «Барысом» (5:1).

«Куньлунь» смог прервать серию из двух поражений. Ранее уступили «Локомотиву» (2:6) и «Северстали» (2:4).