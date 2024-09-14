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  • Форвард «Амура» Шевченко о зарплатах: «В НХЛ, лучшей лиге мира, все открыто. Чем выше зарплата, тем больше спрос, будет неудачный отрезок – тебя моментально начнут тюкать»
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Форвард «Амура» Шевченко о зарплатах: «В НХЛ, лучшей лиге мира, все открыто. Чем выше зарплата, тем больше спрос, будет неудачный отрезок – тебя моментально начнут тюкать»

Дмитрий Шевченко считает, что сведения о зарплатах игроков должны быть открытыми.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард «Амура» получает 50 миллионов рублей в год. 

– Как относитесь к тому, что сейчас зарплаты хоккеистов в России моментально утекают в прессу и становятся достоянием общественности?

– Не хочется считать чужие деньги, но если стремимся быть как в лучшей лиге мира, то в ней все открыто. Понятно, что у людей разная ментальность. Однако я думаю, что в этом нет ничего такого.

В футболе, в баскетболе, в любом спорте – все открыто и доступно. Естественно, если будет какой-то неудачный отрезок в сезоне, то тебя моментально начнут тюкать в твою зарплату…

Александр Хохлачев испытал это на себе в прошлом году.

– Да. На Саню упала такая ответственность. Но я не думаю, что за океаном разговоры о зарплате не давят на игроков. Они получают еще большие деньги и иногда не показывают тех результатов, которых от них ждут. Хочу пожелать каждому хоккеисту проще к этому относиться, реже читать комментарии и меньше слушать плохие мнения.

Надо фильтровать этот момент. С одной стороны, как игрок, ты не должен забывать об этом, потому что на тебе лежит высокая ответственность, и чем выше зарплата, тем выше с тебя спрос.

Если ты получаешь больше, чем другой игрок, значит, заслужил это прошлыми результатами и теперь должен доказывать состоятельность. Но нет такого, что если ты получаешь в 10 раз меньше, то на тебе нет вообще никакой ответственности. Это не так. Просто зависит уровень доверия: кто-то играет чуть больше, кто-то – чуть меньше. Это надо понимать.

А в целом у всех одна задача, и все должны придерживаться тренерской системы. Если мне повысили зарплату, это не значит, что теперь я перестану ловить на себя шайбы или перестану идти в борьбу. И другого человека, если он так сделает, тоже не пойму. В хоккее так не работает, – сказал нападающий «Амура». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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