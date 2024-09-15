Губернатор Хабаровского края – «Амуру»: «Ставлю боевую задачу – плей-офф и выход в финал. А в следующем году попробовать взять Кубок Гагарина»
Губернатор Хабаровского края поставил задачи перед «Амуром».
«Ставлю вам боевую задачу – хорошо, в этом году можете не становиться чемпионом, но надо максимально к этому приблизиться – плей-офф и выход в финал.
А в следующем году попробовать взять Кубок Гагарина. Начинаем!» – сказал Дмитрий Демешин во время выступления на арене в Хабаровске.
Стоит отметить, что «Амур» никогда в истории не преодолевал стадию первого раунда Кубка Гагарина.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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