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  • Сушинский об «Авангарде»: «Ребята хорошо справились с отсутствием Ткачева и Буше, показали тактическую подготовку и цельность команды. Тренерский штаб отличный»
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Сушинский об «Авангарде»: «Ребята хорошо справились с отсутствием Ткачева и Буше, показали тактическую подготовку и цельность команды. Тренерский штаб отличный»

Максим Сушинский положительно оценил старт «Авангарда» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Омский клуб набрал 7 очков в 4 играх и занимает третье место в Восточной конференции. 

– «Авангард» успешно справился с отсутствием Ткачева?

– Сейчас не играют два лидера: Буше и Ткачев. Но ребята справились с их отсутствием очень хорошо, показали цельность команды и тактическую подготовку.

– Это в большей степени заслуга Сергея Звягина?

– Конечно же. Его и всего тренерского штаба. В «Авангарде» отличный тренерский штаб.

– Поражение в игре с «Амуром» – небольшая случайность?

– Я бы не назвал это случайностью. «Авангард» хорошо начал матч, повел, но не смог довести игру до логического завершения. А «Амур» работал на протяжении всего матча и довел дело до победы, – сказал бывший игрок и президент «Авангарда». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
logoАвангард
logoАмур
logoСергей Звягин
logoМаксим Сушинский
logoКХЛ
logoВладимир Ткачев 1995
logoРид Буше
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