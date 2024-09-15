Сушинский об «Авангарде»: «Ребята хорошо справились с отсутствием Ткачева и Буше, показали тактическую подготовку и цельность команды. Тренерский штаб отличный»
Максим Сушинский положительно оценил старт «Авангарда» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Омский клуб набрал 7 очков в 4 играх и занимает третье место в Восточной конференции.
– «Авангард» успешно справился с отсутствием Ткачева?
– Сейчас не играют два лидера: Буше и Ткачев. Но ребята справились с их отсутствием очень хорошо, показали цельность команды и тактическую подготовку.
– Это в большей степени заслуга Сергея Звягина?
– Конечно же. Его и всего тренерского штаба. В «Авангарде» отличный тренерский штаб.
– Поражение в игре с «Амуром» – небольшая случайность?
– Я бы не назвал это случайностью. «Авангард» хорошо начал матч, повел, но не смог довести игру до логического завершения. А «Амур» работал на протяжении всего матча и довел дело до победы, – сказал бывший игрок и президент «Авангарда».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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