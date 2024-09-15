Ковальчук о словах Дэйли про Россию и Олимпиаду-2026: «Не надо рано делать выводы. Может, все поменяется»
Ранее заместитель комиссионера НХЛ заявил: «МОК не допустил Россию к летней Олимпиаде. Ожидаю, что то же правило будет применяться и в 2026-м».
«Не надо рано делать выводы. Время еще пройдет. Может быть, все поменяется», – сказал бывший форвард сборной России Илья Ковальчук.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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