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Ковальчук о словах Дэйли про Россию и Олимпиаду-2026: «Не надо рано делать выводы. Может, все поменяется»

Ранее заместитель комиссионера НХЛ заявил: «МОК не допустил Россию к летней Олимпиаде. Ожидаю, что то же правило будет применяться и в 2026-м».

«Не надо рано делать выводы. Время еще пройдет. Может быть, все поменяется», – сказал бывший форвард сборной России Илья Ковальчук.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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