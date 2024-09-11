Билл Дэйли: «МОК не допустил Россию к летней Олимпиаде. Ожидаю, что то же правило будет применяться и в 2026-м»
Билл Дэйли ответил на вопрос об участии сборной России на Олимпиаде-2026.
«МОК не допустил российскую сборную к участию на летних Олимпийских играх, в отличие от некоторых случаев в прошлом.
Я ожидаю, что то же правило будет применяться и к зимним Олимпийским играм 2026 года», – приводит слова заместителя комиссионера НХЛ TSN.
Франция заменит Россию на ОИ-2026, если сборную не допустят. Решение ожидается в марте 2025 года
Опубликовал: Алексей Белоус
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