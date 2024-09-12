Ковальчук об отстранении России: «Полный абсурд, подрастающее поколение не может участвовать даже в юниорских чемпионатах. На смену этим людям придет разум, надеюсь»

Илья Ковальчук высказался об отстранении России от международных турниров.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил , что французская сборная может заменить Россию на ОИ-2026, если россиян не допустят на Олимпийские игры. Ранее Россия по решению ИИХФ пропустили три чемпионата мира подряд.

– Как часто вспоминаете Квебек?

– Это история, да и болельщики не дают забыть. Очень приятно.

– Когда снова испытаем такие эмоции?

– Чем быстрее, тем лучше. Подрастающее поколение не может участвовать даже в молодежных и юниорских чемпионатах мира и Европы – это полный абсурд.

Надеюсь, что на смену людям, которые принимают такие решения, придет разум. Надо думать о молодом поколении во всем мире, – сказал бывший форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук .