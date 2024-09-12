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  • Ковальчук об отстранении России: «Полный абсурд, подрастающее поколение не может участвовать даже в юниорских чемпионатах. На смену этим людям придет разум, надеюсь»
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Ковальчук об отстранении России: «Полный абсурд, подрастающее поколение не может участвовать даже в юниорских чемпионатах. На смену этим людям придет разум, надеюсь»

Илья Ковальчук высказался об отстранении России от международных турниров.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что французская сборная может заменить Россию на ОИ-2026, если россиян не допустят на Олимпийские игры. Ранее Россия по решению ИИХФ пропустили три чемпионата мира подряд.

– Как часто вспоминаете Квебек?

– Это история, да и болельщики не дают забыть. Очень приятно.

– Когда снова испытаем такие эмоции?

– Чем быстрее, тем лучше. Подрастающее поколение не может участвовать даже в молодежных и юниорских чемпионатах мира и Европы – это полный абсурд.

Надеюсь, что на смену людям, которые принимают такие решения, придет разум. Надо думать о молодом поколении во всем мире, – сказал бывший форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoИлья Ковальчук
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