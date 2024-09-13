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  • Агент Черных: «Хоккей становится спортом номер один в России, а футбол уходит на второй план. Дай бог, когда-то допустят на мировую арену, и мы всем докажем, что мы лучшие»
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Агент Черных: «Хоккей становится спортом номер один в России, а футбол уходит на второй план. Дай бог, когда-то допустят на мировую арену, и мы всем докажем, что мы лучшие»

Агент Александр Черных сравнил популярность хоккея и футбола в России.

«Мне кажется, хоккей становится видом спорта номер один в России, а футбол уходит на второй план. Количество зрителей на матчах увеличивается с каждым годом.

Вот Артемий Панарин и Михаил Сергачев – большие молодцы, что организовали игру хоккеистов НХЛ и КХЛ. А билеты было не достать, даже дорогие.

В хоккей играет большое количество людей. Посмотрите, сколько сейчас разных лиг – студенческие, полицейские, военные, в разных секторах бизнеса. И это тот вид спорта, в котором наши российские ребята показывают достойную игру.

Дай бог, что нас когда-то допустят на мировую арену. И там мы тоже всем докажем, что мы лучшие», – сказал хоккейный агент Александр Черных.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
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Александр Черных
любительский хоккей
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