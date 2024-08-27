Верба о травмах в «Авангарде»: «Буше скоро вернется. Ткачев восстанавливается в зале, с него семь потов сходит. Наша задача – быть на лидерских позициях к их выходу»

Марк Верба считает, что «Авангард» способен добиваться максимальных целей

– Сейчас вы чувствуете, что ваша команда способна на большее, чем в прошлом сезоне?

– Меня не было в начале сезона в том году в «Авангарде », но если говорить о команде сейчас, то, думаю, мы вполне способны добиваться максимальных целей.

Руководство все делает для этого, тренерский штаб все делает для этого, хоккеисты отдаются процессу, персонал. Поэтому пока я не вижу причин, которые могут нам помешать, кроме нас самих.

– А травмы лидеров?

– Травмы лидеров же не вечные. Рид Буше скоро вернется в строй. Владимир Ткачев восстанавливается в зале, с него семь потов сходит. Поэтому я думаю, что это временно.

Наша задача – сделать так, чтобы к их выходу мы были на лидерских позициях, чтобы для них это было комфортно. Поэтому не вижу в этом проблемы, – сказал нападающий «Авангарда» Марк Верба .