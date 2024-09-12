Звягин о 2:3 с «Амуром»: «Авангард» вел 2:0 и проиграл, такое встречается. Мы не роботы, да и играем не в приставку»
Сергей Звягин оценил поражение «Авангарда» от «Амура» (2:3 Б).
Омская команда проиграла хабаровскому клубу, ведя в счете 2:0 и пропустив 2 гола в конце третьего периода.
«Конечно, очень обидно проигрывать, когда смогли сами хорошо начать и забить быстрые голы. Но из любого результата нужно извлекать уроки. Надеюсь, что сегодняшний урок будет полезным.
Хоккей – это игра. В нее играют не роботы, да и играем мы не в приставку. У другой команды тоже есть и характер, и гордость. И мы не исключение из правил.
Да, вели 2:0 и проиграли, но такое встречается. Можно делать все правильно, но соперник может быть лучше», – сказал главный тренер «Авангарда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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