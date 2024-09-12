Звягин о 2:3 с «Амуром»: «Авангард» вел 2:0 и проиграл, такое встречается. Мы не роботы, да и играем не в приставку»

Сергей Звягин оценил поражение «Авангарда» от «Амура» (2:3 Б).

Омская команда проиграла хабаровскому клубу, ведя в счете 2:0 и пропустив 2 гола в конце третьего периода.

«Конечно, очень обидно проигрывать, когда смогли сами хорошо начать и забить быстрые голы. Но из любого результата нужно извлекать уроки. Надеюсь, что сегодняшний урок будет полезным.

Хоккей – это игра. В нее играют не роботы, да и играем мы не в приставку. У другой команды тоже есть и характер, и гордость. И мы не исключение из правил.

Да, вели 2:0 и проиграли, но такое встречается. Можно делать все правильно, но соперник может быть лучше», – сказал главный тренер «Авангарда ».