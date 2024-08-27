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  • Генменеджер «Авангарда» о травме Ткачева: «Тяжелый момент. Заменить Володю некем, Макдэвид завтра к нам не приедет»
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Генменеджер «Авангарда» о травме Ткачева: «Тяжелый момент. Заменить Володю некем, Макдэвид завтра к нам не приедет»

Антон Курьянов высказался о травмах Владимира Ткачева и Рида Буше

– Вряд ли ваша реакция на травму Ткачева была цензурной. Главная звезда команды, а возможно, и всей КХЛ.

– Тяжелый момент. В такие моменты в голове сразу начинаешь прокручивать дальнейшие шаги. Это уже случилось. Только чуть позже одолевают мысли: «Как так?! Выпадает ключевой игрок». Давайте так: заменить Володю некем, Макдэвид завтра к нам не приедет.

– Но потом получает травму Буше, пусть и не такую серьезную. Выбывает вторая звезда. В этот момент руки не опустились?

– Я знал, как Буше относится к травмам. Рид никогда не сидит и не корчится. Было видно, что что-то произошло. Он попросил не выпускать его на последние минуты и сначала думал, что порезал ногу.

– И все-таки – не было внутри панических настроений?

– Наверное, больше паника была у болельщиков. Но мы же не можем прогнозировать то, что будет завтра. Мы должны находить выходы из любых ситуаций.

Да, команда должна принять, что мы потеряли двух лидеров. Но в «Авангарде» есть еще 23 человека – и у них тоже есть имена, мастерство и желание. Не просто же так они в коллективе. Понятно, что Ткачев и Буше станут двумя нашими бонусами, когда восстановятся. Но сейчас нужно наигрывать другие сочетания с учетом тех, кто есть.

– Буше пропустит несколько игр?

– Он поедет на выездную серию в середине сентября, начнет тренироваться. Там посмотрим. Со штангой уже приседает – у него настолько крупные мышцы. Но на лед ему нельзя, не надо торопиться, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАвангард
травмы
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logoКХЛ
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