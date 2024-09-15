Коробкин о 4 поражениях «Металлурга» в 5 матчах: «Много причин. В целом содержание хорошее, реализация хромает, пропускаем голы. Удача от нас отвернулась»

Егор Коробкин высказался о неудачах «Металлурга» на старте сезона.

Действующий чемпион лиги набрал 2 очка в 5 играх при 4 поражениях и находится вне зоны плей-офф. Вчера клуб проиграл «Ак Барсу » (0:2).

– Можно сказать, что вы еще под нагрузками?

– Нет, не могу так сказать.

– В чем главная причина неудач?

– Да много причин. В целом содержание хорошее, реализация хромает, пропускаем голы. Удача от нас отвернулась, надо ее вернуть.

– Казань победила на фарте? Первый гол с таким рикошетом.

– Этот гол единственный решил. Игра была равная – у них залетело, а у нас нет.

– Казань сильно поменялась за лето?

– Не особо заметил, чтобы что-то изменилось. Активно бегут, много силовых форвардов и много новых подписаний. Но я не слежу, нужно со своей игрой сначала разобраться, – сказал нападающий магнитогорцев.