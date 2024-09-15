Коробкин о 4 поражениях «Металлурга» в 5 матчах: «Много причин. В целом содержание хорошее, реализация хромает, пропускаем голы. Удача от нас отвернулась»
Егор Коробкин высказался о неудачах «Металлурга» на старте сезона.
Действующий чемпион лиги набрал 2 очка в 5 играх при 4 поражениях и находится вне зоны плей-офф. Вчера клуб проиграл «Ак Барсу» (0:2).
– Можно сказать, что вы еще под нагрузками?
– Нет, не могу так сказать.
– В чем главная причина неудач?
– Да много причин. В целом содержание хорошее, реализация хромает, пропускаем голы. Удача от нас отвернулась, надо ее вернуть.
– Казань победила на фарте? Первый гол с таким рикошетом.
– Этот гол единственный решил. Игра была равная – у них залетело, а у нас нет.
– Казань сильно поменялась за лето?
– Не особо заметил, чтобы что-то изменилось. Активно бегут, много силовых форвардов и много новых подписаний. Но я не слежу, нужно со своей игрой сначала разобраться, – сказал нападающий магнитогорцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости