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  • Разин о 0:2: «Ак Барс» создал полумоментик и забил. По самоотдаче, игровой модели «Металлург» действует хорошо. У нас большой лазарет, надо это пережить»
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Разин о 0:2: «Ак Барс» создал полумоментик и забил. По самоотдаче, игровой модели «Металлург» действует хорошо. У нас большой лазарет, надо это пережить»

Андрей Разин высказался о причинах неудачного старта «Металлурга» в сезоне КХЛ.

Магнитогорский клуб проиграл «Ак Барсу» (0:2) – это третье подряд поражение команды. 

У «Металлурга» одна победа в 5 матчах на старте сезона регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Жалко, что исход матча решил такой ненужный гол. И у нас были моменты, мы могли такой же гол забить. В прошлой игре с «Нефтехимиком» у нас было намного больше шансов, чем в этой – были выходы «два в ноль», несколько раз в пустые ворота не могли попасть.

В этой игре таких 200-процентных возможностей не было. «Ак Барс» создал полумоментик и забил, а мы нет. По самоотдаче и игровой модели действуем хорошо.

У нас из первых трех троек нет пятерых, играют мальчишки из ВХЛ и МХЛ, человек из чемпионата Беларуси. Они играют неплохо, в этом и дело – играли бы хорошо, все было бы по-другому. Надо из любой ситуации вылезать, есть серия поражений.

Тяжело преодолевать, нам бы еще день отстоять и ночь продержаться – по приезду выйдут Вовченко и Юров. Понятно, что сразу от них не будет всплеска, потому что они после травм, но психологически будет легче.

Большой лазарет, Орехов с Михайлисом приехали из сборной, где их и в хвост, и в гриву… Сейчас они в яме, это просто нужно пережить. Виноваты все мы, и я тоже с себя вины не снимаю, но сейчас состав у нас не чемпионский, скажем так», – сказал главный тренер «Металлурга». 

Чемпион «Металлург» – предпоследний на Востоке. Почему?

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoНикита Михайлис
logoДаниил Вовченко
logoВалерий Орехов
logoДанила Юров
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