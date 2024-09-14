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  • Разин о 0:2 с «Ак Барсом»: «Корень проблемы – кадровые вопросы. У «Металлурга» из чемпионской команды здоровы не так много людей, играет мальчишка, который провел сезон в «Челмете»
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Разин о 0:2 с «Ак Барсом»: «Корень проблемы – кадровые вопросы. У «Металлурга» из чемпионской команды здоровы не так много людей, играет мальчишка, который провел сезон в «Челмете»

Андрей Разин прокомментировал поражение «Металлурга» от «Ак Барса» (0:2).

«В принципе, была равная игра. Во втором периоде, соперник нас поддавил. Жалко, конечно, что исход матча решил такой, скажем так, ненужный гол. В принципе, мы могли его забить, но получилось так, как получилось.

В прошлой игре с «Нефтехимиком» у нас было намного больше моментов. Возможно, что не было сегодня таких чтобы на 200% голевых шансов, но все-равно с какого-то полумомента мы могли забить гол так, как «Ак Барс» забил. К сожалению, мы не реализовали свои шансы, но в целом по самоотдаче и игровой модели вопросов у меня нет.

Корень проблемы – это кадровые вопросы. У нас нет многих игроков основного состава, из чемпионской команды сейчас осталось здоровыми не так много людей. Играет в итоге мальчишка, который прошлый сезон провел в «Челмете».

И из МХЛ у нас несколько человек. В принципе они играют неплохо, но тут основное, что именно неплохо. Было бы хорошо – все было бы по-другому. Но пока что все так, как есть. Из любой ситуации надо уметь вылазить.

Да, накапливает давления эта тема с поражениями. Тяжело, но надо преодолевать. Скажем так, одну ночь продержаться, к приезду домой у нас уже Вовченко возвращаются и Юров.

Конечно, сразу они не смогут действовать на максимум, но все равно дадут всплеск. Психологически такие моменты очень важны», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» проиграл в 3-м матче подряд – «Ак Барсу». У команды Разина 1 победа в 5 играх на старте сезона КХЛ – над СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoЧелмет
logoКХЛ
logoМХЛ
logoАндрей Разин
logoДаниил Вовченко
logoСпорт-Экспресс
logoДанила Юров
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