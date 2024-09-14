«Металлург» проиграл в 3-м матче подряд – «Ак Барсу». У команды Разина 1 победа в 5 играх на старте сезона КХЛ – над СКА
«Металлург» потерпел третье поражение подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина уступила «Ак Барсу» (0:2) – это третье подряд поражение магнитогорского клуба.
В 5 матчах на старте сезона КХЛ «Металлург» одержал одну победу – над СКА (5:4 ОТ).
16 сентября магнитогорская команда сыграет с «Северсталью» на выезде.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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