Александр Кожевников: «Президент МОК – никто, просто чучело с микрофоном, которое будет делать то, что ему скажут. У них русофобия, с ней все согласились»
Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с выборами президента МОК.
В среду комиссия по этике МОК опубликовала директивы касательно предстоящих выборов президента организации, согласно которым она может не одобрить заявку британца Себастьяна Коу как кандидата на пост главы Международного олимпийского комитета.
«Ничего не изменится ни с Коу, ни без него. Президент МОК – это никто, просто чучело с микрофоном, которое будет делать то, что ему скажут.
У них русофобия. Они с ней все согласились», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года. Заявки от кандидатов будут приниматься до 15 сентября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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