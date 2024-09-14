Барабанов может получить 50 млн рублей в «Ак Барсе» за топ-3 в списке бомбардиров, снайперов или самых полезных игроков по итогам сезона (Артур Хайруллин)

Александр Барабанов может получить 50 млн рублей от «Ак Барса» в виде бонусов.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Отмечается, что бонус положен за одно из трех достижений: попадание в топ-3 бомбардиров, снайперов или самых полезных игроков регулярного чемпионата.

Барабанов перешел в казанский клуб в это межсезонье, вернувшись из Северной Америки. В нынешнем чемпионате 30-летний форвард набрал 3 (1+2) очка за 3 игры.