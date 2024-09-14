Барабанов может получить 50 млн рублей в «Ак Барсе» за топ-3 в списке бомбардиров, снайперов или самых полезных игроков по итогам сезона (Артур Хайруллин)
Александр Барабанов может получить 50 млн рублей от «Ак Барса» в виде бонусов.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Отмечается, что бонус положен за одно из трех достижений: попадание в топ-3 бомбардиров, снайперов или самых полезных игроков регулярного чемпионата.
Барабанов перешел в казанский клуб в это межсезонье, вернувшись из Северной Америки. В нынешнем чемпионате 30-летний форвард набрал 3 (1+2) очка за 3 игры.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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