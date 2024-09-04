Барабанов о Казани: «Искал жилье, но цены ломят огромные. Буду жить на базе – есть бассейн, столовая, игровая комната, белки бегают»

Александр Барабанов пожаловался на цены на жилье в Казани.

В это межсезонье 30-летний форвард перешел в «Ак Барс » из Северной Америки.

– Успел посмотреть город?

– С каждым днем все больше и больше. Ребята мне показали бани местные, кафешки. Тем более база находится почти в центре города, можно гулять.

– Где будешь жить?

– Буду жить на базе. Искал себе жилье, но цены ломят огромные. Ничего подходящего мне не попалось.

Для меня и моей семьи жизнь на базе – это большой плюс. Закрытая территория, есть бассейн, столовая, большая игровая комната, белки бегают, – сказал нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов .

Барабанов о лучших игроках НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Мэттьюс. Куча крутых игроков – Кучеров, Панарин, Макар, в каждой команде есть хорошие ребята»

Барабанов о жизни в Северной Америке: «Очень скучал по России. Никто не может быть ближе, чем русский человек»