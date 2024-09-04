Барабанов о Казани: «Искал жилье, но цены ломят огромные. Буду жить на базе – есть бассейн, столовая, игровая комната, белки бегают»
В это межсезонье 30-летний форвард перешел в «Ак Барс» из Северной Америки.
– Успел посмотреть город?
– С каждым днем все больше и больше. Ребята мне показали бани местные, кафешки. Тем более база находится почти в центре города, можно гулять.
– Где будешь жить?
– Буду жить на базе. Искал себе жилье, но цены ломят огромные. Ничего подходящего мне не попалось.
Для меня и моей семьи жизнь на базе – это большой плюс. Закрытая территория, есть бассейн, столовая, большая игровая комната, белки бегают, – сказал нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов.
Барабанов о лучших игроках НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Мэттьюс. Куча крутых игроков – Кучеров, Панарин, Макар, в каждой команде есть хорошие ребята»
Барабанов о жизни в Северной Америке: «Очень скучал по России. Никто не может быть ближе, чем русский человек»
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