Барабанов о лучших игроках НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Мэттьюс. Куча крутых игроков – Кучеров, Панарин, Макар, в каждой команде есть хорошие ребята»

Александр Барабанов поделился мнением о лучших игроках НХЛ.

30-летний форвард с 2020 года играл за «Торонто» и «Сан-Хосе». В это межсезонье Барабанов перешел в «Ак Барс».

– Можешь назвать три лучших игрока, против которых ты играл в НХЛ?

– Маккиннон , Макдэвид – точно. Еще куча крутых игроков: Кучеров , Панарин, Макар. В каждой команде есть хорошие ребята. Третьим Мэттьюса назову, пожалуй.

– Ты играл с Эриком Карлссоном. Он крутой атакующий защитник, но очень много привозит. Каково находиться с ним на льду?

– На самом деле, было весело: мы и забивали, и пропускали много. Мне нравилось с ним играть: держит борьбу, никогда шайбу не откидывает, всегда пас отдаст. Да, его игра в обороне – не самая сильная сторона, но играть было весело, – сказал экс-игрок «Сан-Хосе » Александр Барабанов.

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