Барабанов о лучших игроках НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Мэттьюс. Куча крутых игроков – Кучеров, Панарин, Макар, в каждой команде есть хорошие ребята»
30-летний форвард с 2020 года играл за «Торонто» и «Сан-Хосе». В это межсезонье Барабанов перешел в «Ак Барс».
– Можешь назвать три лучших игрока, против которых ты играл в НХЛ?
– Маккиннон, Макдэвид – точно. Еще куча крутых игроков: Кучеров, Панарин, Макар. В каждой команде есть хорошие ребята. Третьим Мэттьюса назову, пожалуй.
– Ты играл с Эриком Карлссоном. Он крутой атакующий защитник, но очень много привозит. Каково находиться с ним на льду?
– На самом деле, было весело: мы и забивали, и пропускали много. Мне нравилось с ним играть: держит борьбу, никогда шайбу не откидывает, всегда пас отдаст. Да, его игра в обороне – не самая сильная сторона, но играть было весело, – сказал экс-игрок «Сан-Хосе» Александр Барабанов.
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