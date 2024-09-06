Барабанов о впечатлениях от игры в КХЛ после НХЛ: «Скорости все равно достаточно высокие. Отличия какие-то есть, но не такие значительные»

Александр Барабанов поделился впечатлениями от игры в КХЛ

«Ак Барс » уступил «Салавату Юлаеву » (3:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Эмоции отрицательные, хотелось победить. Атмосфера была крутая, ведь «зеленое дерби», жаль, что не удалось победить.

– Первая шайба ваша за «Ак Барс», да еще и в таком матче.

– Здорово закрыли соперника в зоне, ребята здорово держали шайбу. Потом перевод защитника и Яруллин здорово увидел меня, я принял, подпустил и бросил.

– После многих лет игры в Америке удалось ли перестроиться на российский хоккей?

– Ну вот скорости все равно достаточно высокие. Я могу сказать, что сегодня был достаточно быстрый хоккей. Понятно, что отличия какие-то есть, но не такие значительные.

– Химия с партнерами как-то налаживается?

– Хоккейный язык один. Поэтому там особо и говорить ничего не надо, главное, чтобы было понимание на льду.

– Первый матч в этом сезоне и «зеленое дерби». Это серьезная проверка, когда матчи начинаются с такими командами.

– Очень понравилось «зеленое дерби». Классная атмосфера, хорошая игра. Да, начало сумбурное было, но второй период уже добавили и проявили характер — отыгрались с 0:2, но чуть-чуть не хватило. Работаем дальше, – сказал форвард «Ак Барса».