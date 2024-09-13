Квартальнов о хет-трике и рекорде Мороза: «Здорово, что это сделал белорус. Все шайбы забил с игры, не в пустые ворота. Поздравили его в раздевалке»
Дмитрий Квартальнов оценил хет-трик Вадима Мороза в ворота «Барыса».
Минское «Динамо» обыграло казахстанский клуб (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
20-летний форвард Вадим Мороз забил 3 гола в этом матче и стал самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо» в эпоху КХЛ.
«Рекорды – это всегда хорошо. Рано или поздно они всегда будут побиты. То, что это сделал наш белорус, – это здорово. Молодой мальчишка. Это большой плюс.
Тем более что забил все шайбы с игры, не в пустые ворота. Это здорово. Мы его все поздравили в раздевалке», – сказал главный тренер минского «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
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