Грицюк сделал ассист в матче с «Коламбусом». У форварда «Нью-Джерси» 0+3 в 3 играх в сезоне

Арсений Грицюк сделал ассист в матче с «Коламбусом».

Форвард «Нью-Джерси » помог отличиться Доусону Мерсеру при игре в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Блю Джекетс» (3:2).

На счету 24-летнего россиянина 3 (0+3) очка в 3 играх в текущем сезоне.

Сегодня Грицюк (14:25, 1:07 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью.

Он отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом, также допустил 1 потерю и получил малый штраф в третьем периоде.