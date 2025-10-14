Грицюк сделал ассист в матче с «Коламбусом». У форварда «Нью-Джерси» 0+3 в 3 играх в сезоне
Арсений Грицюк сделал ассист в матче с «Коламбусом».
Форвард «Нью-Джерси» помог отличиться Доусону Мерсеру при игре в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Блю Джекетс» (3:2).
На счету 24-летнего россиянина 3 (0+3) очка в 3 играх в текущем сезоне.
Сегодня Грицюк (14:25, 1:07 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью.
Он отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом, также допустил 1 потерю и получил малый штраф в третьем периоде.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
