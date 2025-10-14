Тарасов отразил 17 из 20 бросков «Филадельфии» в первом матче за «Флориду» в НХЛ. «Пантерс» впервые в сезоне проиграли
Даниил Тарасов отразил 17 из 20 бросков в первом матче за «Флориду» в НХЛ.
«Пантерс» впервые в сезоне потерпели поражение, уступив «Филадельфии» (2:5).
26-летний российский вратарь, перешедший в межсезонье из «Коламбуса», отразил 17 из 20 бросков (85,0%). Две шайбы победители забросили в пустые ворота.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
