Тарасов отразил 17 из 20 бросков «Филадельфии» в первом матче за «Флориду» в НХЛ. «Пантерс» впервые в сезоне проиграли

Даниил Тарасов отразил 17 из 20 бросков в первом матче за «Флориду» в НХЛ.

«Пантерс» впервые в сезоне потерпели поражение, уступив «Филадельфии» (2:5). 26-летний российский вратарь, перешедший в межсезонье из «Коламбуса», отразил 17 из 20 бросков (85,0%). Две шайбы победители забросили в пустые ворота. Бобровский отразил 26 из 28 бросков «Оттавы» – 3-я победа в 3 играх на старте сезона. У вратаря «Флориды» 92,5% сэйвов при КН 1,67