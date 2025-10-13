Козырев о 4:3 с «Локомотивом»: «Здорово сыграли в атаке. Нам повезло, что получили возможность играть в большинстве, в том числе «5 на 3». Сложный матч с сильным соперником, отрадно, что мы победили»

Андрей Козырев высказался о победе в игре с «Локомотивом» (4:3).

– Очень сложный матч с сильным соперником. Отрадно, что мы победили.

– За счет чего удалось сегодня забросить четыре шайбы?

– Здорово сыграли в атаке. Нам повезло, что получили возможность играть в большинстве, в том числе «5 на 3».

– Почему вы взяли таймаут? Это психологический или технический момент?

– Там все вместе, – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .

