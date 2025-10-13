Козырев о 4:3 с «Локомотивом»: «Здорово сыграли в атаке. Нам повезло, что получили возможность играть в большинстве, в том числе «5 на 3». Сложный матч с сильным соперником, отрадно, что мы победили»
Андрей Козырев высказался о победе в игре с «Локомотивом» (4:3).
– Очень сложный матч с сильным соперником. Отрадно, что мы победили.
– За счет чего удалось сегодня забросить четыре шайбы?
– Здорово сыграли в атаке. Нам повезло, что получили возможность играть в большинстве, в том числе «5 на 3».
– Почему вы взяли таймаут? Это психологический или технический момент?
– Там все вместе, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ – 4:3 с «Локомотивом». Команда Козырева выиграла 4 из 5 последних матчей
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
