Кучеров без очков против «Бостона»: 1 бросок в створ, 3 промаха и «минус 2» за 19:24. У него 2 гола и «минус 7» в 3 играх в сезоне
Никита Кучеров остался без очков в матче против «Бостона».
«Тампа» обыграла «Брюинс» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
У 32-летнего россиянина 2 (2+0) очка в 3 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 7». Ему остается набрать 4 балла до отметки 1000 очков в регулярных чемпионатах за карьеру.
В игре с «Бостоном» Кучеров (19:24, 1:56 – в большинстве) нанес 1 бросок в створ и трижды промахнулся (еще 3 броска были заблокированы).
Статистика потерь и перехватов – 1:1, полезность – «минус 2».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
