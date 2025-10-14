Кучеров без очков против «Бостона»: 1 бросок в створ, 3 промаха и «минус 2» за 19:24. У него 2 гола и «минус 7» в 3 играх в сезоне

Никита Кучеров остался без очков в матче против «Бостона».

«Тампа» обыграла «Брюинс» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

У 32-летнего россиянина 2 (2+0) очка в 3 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 7». Ему остается набрать 4 балла до отметки 1000 очков в регулярных чемпионатах за карьеру.

В игре с «Бостоном» Кучеров (19:24, 1:56 – в большинстве) нанес 1 бросок в створ и трижды промахнулся (еще 3 броска были заблокированы).

Статистика потерь и перехватов – 1:1, полезность – «минус 2».