Мороз о хет-трике «Барысу» и рекорде: «Кайф, отличные эмоции. Главное, что «Динамо» выиграло. Тренеры грамотно выполнили работу, Кареев – молодчик, выручал нас»
Минское «Динамо» обыграло казахстанский клуб (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
20-летний форвард Вадим Мороз забил 3 гола в этом матче и стал самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо» в эпоху КХЛ.
– Победа – отличные эмоции. Получилось забросить – кайф.
– Сложный матч. Андрей Кареев травмировался. Как команда реагировала?
– Да нормально реагировали. Андрей – молодчик, выручал нас. Скорейшего ему выздоровления. Верим в него. Вовремя сумели переломить ход матча, забросить свои шайбы. Отсюда и результат.
– Трио тренеров на трибуне (Борис Король, Дмитрий Астапенко, Степан Горячевских – Спортс’‘) дважды подсказывали, и после видеозапросов отменяли шайбы в наши ворота.
– Тренеры грамотно выполнили свою работу, благодаря чему отменили голы.
– Уже шутили, что есть офис Мороза. Две шайбы оттуда забросил.
– Получилось хорошо задержаться в зоне, отдавали качественные поперечные пасы. Получалось попадать в угол.
– Пятница, 13-е. У тебя 13-й номер. И хет-трик.
– Магия чисел. Число 13 преследует меня всю жизнь. Может, помогло.
– Ты стал самым молодым автором хет-трика в минском «Динамо» в эпоху КХЛ.
– Приятно. В первую очередь главное, что команда выиграла.
– Впереди завершающий матч выездной серии.
– Будем играть только на победу. Будет интересная игра. Символичный соперник. Будет хороший хоккей, – сказал нападающий минского «Динамо».
15 сентября минский клуб сыграет на выезде против московского «Динамо».
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