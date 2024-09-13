Мороз о хет-трике «Барысу» и рекорде: «Кайф, отличные эмоции. Главное, что «Динамо» выиграло. Тренеры грамотно выполнили работу, Кареев – молодчик, выручал нас»

Вадим Мороз прокомментировал свой хет-трик в ворота «Барыса».

Минское «Динамо» обыграло казахстанский клуб (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

20-летний форвард Вадим Мороз забил 3 гола в этом матче и стал самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо» в эпоху КХЛ.

– Победа – отличные эмоции. Получилось забросить – кайф.

– Сложный матч. Андрей Кареев травмировался. Как команда реагировала?

– Да нормально реагировали. Андрей – молодчик, выручал нас. Скорейшего ему выздоровления. Верим в него. Вовремя сумели переломить ход матча, забросить свои шайбы. Отсюда и результат.

– Трио тренеров на трибуне (Борис Король, Дмитрий Астапенко, Степан Горячевских – Спортс’‘) дважды подсказывали, и после видеозапросов отменяли шайбы в наши ворота.

– Тренеры грамотно выполнили свою работу, благодаря чему отменили голы.

– Уже шутили, что есть офис Мороза. Две шайбы оттуда забросил.

– Получилось хорошо задержаться в зоне, отдавали качественные поперечные пасы. Получалось попадать в угол.

– Пятница, 13-е. У тебя 13-й номер. И хет-трик.

– Магия чисел. Число 13 преследует меня всю жизнь. Может, помогло.

– Ты стал самым молодым автором хет-трика в минском «Динамо» в эпоху КХЛ.

– Приятно. В первую очередь главное, что команда выиграла.

– Впереди завершающий матч выездной серии.

– Будем играть только на победу. Будет интересная игра. Символичный соперник. Будет хороший хоккей, – сказал нападающий минского «Динамо».

15 сентября минский клуб сыграет на выезде против московского «Динамо ».