Ничушкин набрал 1-е очко в сезоне. Форвард «Колорадо» сделал передачу в игре с «Баффало»

Валерий Ничушкин набрал первое очко в сезоне-2025/26.

Нападающий «Колорадо » сделал передачу в матче против «Баффало» (3:1).

Он провел на льду 15:46 (полезность «плюс 1»), нанес 1 бросок в створ ворот и применил 1 силовой прием.

Всего в активе Валерия Ничушкина теперь 1 (0+1) балл в 4 играх сезона.