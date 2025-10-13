  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ничушкин набрал 1-е очко в сезоне. Форвард «Колорадо» сделал передачу в игре с «Баффало»
3

Ничушкин набрал 1-е очко в сезоне. Форвард «Колорадо» сделал передачу в игре с «Баффало»

Валерий Ничушкин набрал первое очко в сезоне-2025/26.

Нападающий «Колорадо» сделал передачу в матче против «Баффало» (3:1).

Он провел на льду 15:46 (полезность «плюс 1»), нанес 1 бросок в створ ворот и применил 1 силовой прием.

Всего в активе Валерия Ничушкина теперь 1 (0+1) балл в 4 играх сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВалерий Ничушкин
logoНХЛ
logoКолорадо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ничушкин без очков в 3 первых матчах в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» 2 броска в створ, 5 промахов и «минус 2» за 18:01 против «Далласа»
5вчера, 06:45
Самые богатые русские в НХЛ-2025/26: Капризов еще не первый, Проворов догнал Овечкина
77 октября, 18:45
Русские в лагерях НХЛ: больше 100 игроков!
216 октября, 14:30
Главные новости
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» примет «Лос-Анджелес», «Колорадо» победил «Баффало», «Бостон» проиграл «Тампе»
16711 минут назад
Ларионов об ошибочно засчитанном голе СКА: «Наконец-то где-то повезло. Я шокирован, честно говоря. Это уже вошло в историю, такие вещи случаются, но очень редко»
533 минуты назад
Ларионов о том, что победный гол СКА был засчитан ошибочно: «Да ладно? Серьезно? Я не могу комментировать, только что от вас узнал»
9сегодня, 19:59
Победный гол СКА в матче с «Автомобилистом» засчитан ошибочно, шайба влетела с внешней стороны сетки. Судья пожизненно отстранен от работы в КХЛ
105сегодня, 19:48
«Шанхай» о мерче СКА, который обменяли на шарфы «Дрэгонс»: «Все упаковано и отправлено в адрес команды, которую нельзя называть. Мы ж не звери»
8сегодня, 19:19
СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Автомобилист». Команда Ларионова идет 8-й на Западе
13сегодня, 18:53
КХЛ. СКА победил «Автомобилист», «Локомотив» проиграл «Северстали»
227сегодня, 18:48
«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ – 4:3 с «Локомотивом». Команда Козырева выиграла 4 из 5 последних матчей
5сегодня, 18:30
Хмелевски об игре за «Ак Барс»: «Мне во многом надо прибавлять, и в статистике тоже. Каждый раз, когда выхожу на лед, стараюсь показывать свои лучшие качества»
1сегодня, 18:17
Дорофеев – 1-я звезда недели в НХЛ, у него 5 голов в 3 играх. Пинто с 4+1 в 2 матчах – 2-я, Бобровский с 3 победами – 3-я
6сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Тэйвс набрал первое очко после возвращения в НХЛ. Форвард «Виннипега» сделал передачу в игре с «Айлендерс»
16 минут назад
Заварухин о матче против СКА: «Мы перестроились во 2-м периоде, но не реализовали моменты. Хотелось сыграть более агрессивно в атаке, но не получилось»
22 минуты назад
Вайсфельд о том, что победный гол СКА был засчитан ошибочно: «Несчастный случай, такое в спорте и в жизни бывает. Разъяснение от КХЛ исчерпывающее, добавить нечего»
147 минут назад
Козырев о 4:3 с «Локомотивом»: «Здорово сыграли в атаке. Нам повезло, что получили возможность играть в большинстве, в том числе «5 на 3». Сложный матч с сильным соперником, отрадно, что мы победили»
сегодня, 19:29
Хартли о втором перерыве матча с «Северсталью»: «Просили ребят показать свою спортивную злость и гордость. Первые два периода мы не играли так, как должны были»
10сегодня, 18:59
Бучельников о том, в чем ЦСКА нужно добавлять: «Правильно действовать, выигрывать микродуэли, забирать нейтральные шайбы и больше играть в чужой зоне»
сегодня, 18:47
Вайсфельд об «Автомобилисте»: «Столько травмированных, а они выигрывают, удивительная ситуация. Так бывает иногда. Коллектив сплачивается, когда лидеры не могут выйти на лед»
1сегодня, 17:58
Ильин набрал очки в 6-й игре подряд. У форварда «Северстали» 3+6 в 14 матчах сезона
2сегодня, 17:40
Черкас об уходе Кетова из СКА: «Здесь нет никакой потери. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, у него нет опыта. Перевод в команду ВХЛ пойдет ему на пользу»
2сегодня, 17:29
Андрей Козлов: «Кузнецов – обычный парень, очень добрый, всегда на позитиве, с ним просто найти общий язык. Для меня играть с такими людьми – огромнейший опыт! Он знает многие тонкие моменты»
1сегодня, 17:16