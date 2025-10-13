Ничушкин набрал 1-е очко в сезоне. Форвард «Колорадо» сделал передачу в игре с «Баффало»
Валерий Ничушкин набрал первое очко в сезоне-2025/26.
Нападающий «Колорадо» сделал передачу в матче против «Баффало» (3:1).
Он провел на льду 15:46 (полезность «плюс 1»), нанес 1 бросок в створ ворот и применил 1 силовой прием.
Всего в активе Валерия Ничушкина теперь 1 (0+1) балл в 4 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
