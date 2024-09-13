Мороз забил 3 гола «Барысу». 20-летний форвард стал самым молодым автором хет-трика минского «Динамо» в КХЛ
Вадим Мороз оформил хет-трик в матче минского «Динамо» с «Барысом».
Команда под руководством Дмитрия Квартальнова обыграла казахстанский клуб (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард Вадим Мороз забил 3 гола в этом матче. Белорус стал самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо» в КХЛ – в 20 лет и 298 дней.
Предыдущим рекордсменом минского клуба был Куинтон Хауден, забивший 3 гола в одном матче в возрасте 25 лет и 254 дней.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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