Мороз забил 3 гола «Барысу». 20-летний форвард стал самым молодым автором хет-трика минского «Динамо» в КХЛ

Вадим Мороз оформил хет-трик в матче минского «Динамо» с «Барысом».

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова обыграла казахстанский клуб (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард Вадим Мороз забил 3 гола в этом матче. Белорус стал самым молодым автором хет-трика в составе минского «Динамо » в КХЛ – в 20 лет и 298 дней.

Предыдущим рекордсменом минского клуба был Куинтон Хауден , забивший 3 гола в одном матче в возрасте 25 лет и 254 дней.