Кутюрье с 2+2, Маккиннон и Сирелли с дублями – звезды дня в НХЛ
Шон Кутюрье стал первой звездой дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Тампы» Энтони Сирелли с дублем в ворота «Бостона» (4:3).
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с дублем в ворота «Баффало» (3:1).
Первая звезда – капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье с 4 (2+2) очками против «Флориды» (5:2).
