0

Кутюрье с 2+2, Маккиннон и Сирелли с дублями – звезды дня в НХЛ

Шон Кутюрье стал первой звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге. 

Третья звезда – форвард «Тампы» Энтони Сирелли с дублем в ворота «Бостона» (4:3). 

Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с дублем в ворота «Баффало» (3:1). 

Первая звезда – капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье с 4 (2+2) очками против «Флориды» (5:2). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
