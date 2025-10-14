Воронков забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 4 очка и «+5» в 3 играх в сезоне
Дмитрий Воронков забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Коламбуса» отличился в концовке матча с «Девилс» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 25-летнего россиянина стало 4 (2+2) очка в 3 играх в текущем сезоне при полезности «+5».
Сегодня Воронков (17:09, 3:34 – в большинстве) завершил игру с полезностью «+2». Он отметился 5 бросками в створ и 2 силовыми приемами, допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
