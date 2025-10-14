Токкет о проблемах Мичкова: «Летом Матвей имел дело с травмой голеностопа и был ограничен в плане тренировок. Он приехал в лагерь не в лучшей форме»

Рик Токкет сообщил, что у Матвея Мичкова летом была травма голеностопа.

Главный тренер «Филадельфии» высказался об игровом времени и форме 20-летнего форварда на старте сезона.

В трех матчах Мичков не набрал очков при нейтральной полезности, 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:25.

«Я знаю, что из этого делают проблему. Смотрите, в матче с «Каролиной» у соперника было 5 попыток в большинстве. И это сокращает его игровое время. Если у нас не будет удалений, он может сыграть около 17 минут.

Во-вторых, летом он имел дело с травмой голеностопа, о которой я даже не знал. Из-за этого он был ограничен в плане тренировок. В лагерь он приехал не в лучшей форме. Мы собираемся это исправить», – сказал Токкет перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2).

В нем Мичков получил 14 минут 56 секунд игрового времени (5:58 – в большинстве). После удаления в начале третьего периода он провел только 3 смены.

Когда именно была получена травма – неясно. При этом в мае сообщалось , что хоккеист попал в ДТП на арендованной машине в ОАЭ, находясь на месте пассажира.