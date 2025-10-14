  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Токкет о проблемах Мичкова: «Летом Матвей имел дело с травмой голеностопа и был ограничен в плане тренировок. Он приехал в лагерь не в лучшей форме»
1

Токкет о проблемах Мичкова: «Летом Матвей имел дело с травмой голеностопа и был ограничен в плане тренировок. Он приехал в лагерь не в лучшей форме»

Рик Токкет сообщил, что у Матвея Мичкова летом была травма голеностопа.

Главный тренер «Филадельфии» высказался об игровом времени и форме 20-летнего форварда на старте сезона. 

В трех матчах Мичков не набрал очков при нейтральной полезности, 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:25. 

«Я знаю, что из этого делают проблему. Смотрите, в матче с «Каролиной» у соперника было 5 попыток в большинстве. И это сокращает его игровое время. Если у нас не будет удалений, он может сыграть около 17 минут. 

Во-вторых, летом он имел дело с травмой голеностопа, о которой я даже не знал. Из-за этого он был ограничен в плане тренировок. В лагерь он приехал не в лучшей форме. Мы собираемся это исправить», – сказал Токкет перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2). 

В нем Мичков получил 14 минут 56 секунд игрового времени (5:58 – в большинстве). После удаления в начале третьего периода он провел только 3 смены. 

Когда именно была получена травма – неясно. При этом в мае сообщалось, что хоккеист попал в ДТП на арендованной машине в ОАЭ, находясь на месте пассажира. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Broad Street Hockey
logoРик Токкет
logoМатвей Мичков
травмы
logoНХЛ
logoФлорида
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков остался без очков в 3 играх на старте сезона НХЛ. У него 1 бросок, малый штраф и «+1» за 14:56 против «Флориды» при 5:58 в большинстве
9сегодня, 06:25
Токкет о Мичкове: «Есть аспекты, которые он должен улучшить. Я бы хотел, чтобы он играл в более вертикальный хоккей»
4312 октября, 16:59
Токкет о 3:4 с «Каролиной»: «Некоторые в «Филадельфии» отлично постарались – Бринк и Эрссон были великолепны, меньшинство работало. Но нужно перестать пропускать легкие голы»
12 октября, 11:30
Мичков без очков во 2-м матче подряд на старте сезона: 0 бросков и «минус 1» за 13:27 против «Каролины». У него 9-е время среди форвардов «Флайерс» и ни одной смены в овертайме
3212 октября, 05:55
Мичков без очков в 1-й игре за «Филадельфию» при Токкете: 2 броска, малый штраф на 1-й минуте и 1 потеря за 14:54 против «Флориды» – 8-е время среди форвардов «Флайерс»
1510 октября, 07:10
Главные новости
КХЛ. «Трактор» примет «Авангард», «Салават» против «Ак Барса», «Шанхай» сыграет с «Динамо» Москва
16сегодня, 06:50
Мичков остался без очков в 3 играх на старте сезона НХЛ. У него 1 бросок, малый штраф и «+1» за 14:56 против «Флориды» при 5:58 в большинстве
9сегодня, 06:25
Сорокин пропустил по 4 шайбы в каждой из 3 игр на старте сезона НХЛ. У вратаря «Айлендерс» 3 поражения при 85,4% сэйвов
3сегодня, 04:58
Воронков забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 4 очка и «+5» в 3 играх в сезоне
7сегодня, 04:30Видео
Михеев сделал дубль в матче с «Ютой» и стал 2-й звездой. Форвард «Чикаго» набрал первые очки в сезоне – в 4-й игре
6сегодня, 03:58Видео
Марченко забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси» и стал 2-й звездой. У него 5 бросков в створ и 3 промаха за 24:24
8сегодня, 03:50Видео
Кучеров без очков против «Бостона»: 1 бросок в створ, 3 промаха и «минус 2» за 19:24. У него 2 гола и «минус 7» в 3 играх в сезоне
12сегодня, 03:45
Юров дебютировал в НХЛ. У форварда «Миннесоты» 75% на точке, 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 10:02 в матче с «Лос-Анджелесом»
4сегодня, 03:25
Капризов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом». У него 2 броска за 25:01 при 8:33 в большинстве
2сегодня, 03:15Видео
НХЛ. «Филадельфия» обыграла «Флориду», «Миннесота» одолела «Лос-Анджелес», «Колорадо» победил «Баффало», «Бостон» проиграл «Тампе»
214сегодня, 03:10
Ко всем новостям
Последние новости
Кутюрье с 2+2, Маккиннон и Сирелли с дублями – звезды дня в НХЛ
23 минуты назад
Тарасов отразил 17 из 20 бросков «Филадельфии» в первом матче за «Флориду» в НХЛ. «Пантерс» впервые в сезоне проиграли
сегодня, 05:40
Грицюк сделал ассист в матче с «Коламбусом». У форварда «Нью-Джерси» 0+3 в 3 играх в сезоне
1сегодня, 04:50Видео
Тарасенко набрал 0+2 в матче с «Лос-Анджелесом». У него 1 бросок и 2 потери за 17:23 при 6:55 в большинстве
2сегодня, 03:35
Георгий Иванов о 3:4 от «Северстали»: «Шансы были, но не хватило хладнокровия. Да и, наверное, мы не заслужили. Из-за двух поражений подряд беспокойства нет»
2вчера, 21:51
Тэйвс набрал первое очко после возвращения в НХЛ. Форвард «Виннипега» сделал передачу в игре с «Айлендерс»
4вчера, 20:56
Заварухин о матче против СКА: «Мы перестроились во 2-м периоде, но не реализовали моменты. Хотелось сыграть более агрессивно в атаке, но не получилось»
1вчера, 20:50
Вайсфельд о том, что победный гол СКА был засчитан ошибочно: «Несчастный случай, такое в спорте и в жизни бывает. Разъяснение от КХЛ исчерпывающее, добавить нечего»
4вчера, 20:25
Ничушкин набрал 1-е очко в сезоне. Форвард «Колорадо» сделал передачу в игре с «Баффало»
5вчера, 20:14
Козырев о 4:3 с «Локомотивом»: «Здорово сыграли в атаке. Нам повезло, что получили возможность играть в большинстве, в том числе «5 на 3». Сложный матч с сильным соперником, отрадно, что мы победили»
вчера, 19:29