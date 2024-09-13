  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Немировски об 1:5 от «Динамо» Минск: «Лучше, чем в последних играх, у «Барыса» хоть были моменты взаимодействия в атаке. Главное – вернуть уверенность, фарт идет к тому, кто больше работает»
0

Немировски об 1:5 от «Динамо» Минск: «Лучше, чем в последних играх, у «Барыса» хоть были моменты взаимодействия в атаке. Главное – вернуть уверенность, фарт идет к тому, кто больше работает»

Дэвид Немировски высказался о поражении «Барыса» от минского «Динамо» (1:5).

Казахстанский клуб проиграл все 4 матча на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Я думаю, было лучше, чем в последних трех играх. Хотя бы были какие-то моменты взаимодействия в атаке. Какие-то моменты были получше, над которыми мы работали последние два дня на тренировках. Но ошибки в первых трех голах...

Когда счет был 1:2, был момент сравнять его, но неудачно третий гол зашел и чуть убил шансы. Шансы еще были, но пропустили четвертый. А так – сложная ситуация, в команде надо всем друг другу помогать и выйти из этого, добавить моментов на следующую игру.

– Команда забила четыре гола, провели четыре игры... Сыгранности еще не хватает?

– Да, если посмотреть, то в этих четырех играх была большая ротация. Пока еще взаимодействия не нашли. Пару моментов взаимодействия было, но надо найти четыре правильных звена на следующую игру.

– Насколько повлияло на команду ментально, что два гола были отменены после видеопросмотров после челленджей «Динамо»?

– Ну да, обидно, два гола... Когда все так идет в одну сторону – это бывает. Самое главное – через работу вернуть уверенность в себе. Фарт идет к тому, кто больше работает, – сказал главный тренер «Барыса».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sports.kz
logoДэвид Немировски
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoБарыс
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Квартальнов о 5:1 с «Барысом»: «У «Динамо» было много брака, потерь, все на грани. Концовка нам удалась, довольны победой, здесь всегда тяжело играть»
57 минут назад
Мороз забил 3 гола «Барысу». 20-летний форвард стал самым молодым автором хет-трика минского «Динамо» в КХЛ
7сегодня, 17:05Видео
КХЛ. «Витязь» играет с «Ладой», «Динамо» Минск победило «Барыс»
24сегодня, 16:37Live
КХЛ. «Авангард» обыграл «Ак Барс», «Спартак» победил минское «Динамо», «Локомотив» одолел СКА
3099 сентября, 19:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
За кого в КХЛ играет Гусев? А Коростелев? Тест про КХЛ на поиск пар
141 минуту назадСпецпроект
Кузнецов на вопрос о том, что Ротенберг говорит о старте СКА в сезоне: «Секрет. Забить гол не получается, забьем – и прорвет»
6сегодня, 17:35
Мороз забил 3 гола «Барысу». 20-летний форвард стал самым молодым автором хет-трика минского «Динамо» в КХЛ
7сегодня, 17:05Видео
Алистров после 0:3 от «Трактора»: «СКА нужно это перебороть, не унывать. Два периода отлично смотрелись, картина игры в целом хорошая, просто бывает, что не получается забить»
4сегодня, 16:50
КХЛ. «Витязь» играет с «Ладой», «Динамо» Минск победило «Барыс»
24сегодня, 16:37Live
Владимир Плющев: «У СКА кризис с расстановкой игроков и кризис психологии. Они чуть ли не в лидерах по трансферам, но команда не делается за две недели, а лидерам некомфортны их позиции»
10сегодня, 16:23
Кузнецов после 0:3 от «Трактора»: «Тяжелый день, СКА надо пройти через это. Игра была в наших руках, но получилось вот так. Люди покупают билеты, приезжают, а тут ноль голов»
17сегодня, 15:25
Быков о молодых игроках в СКА: «Это проблема клуба, нужно давать практику. Задача не просто собрать лучшую молодежь и держать у себя, лишь бы у соперников не было»
9сегодня, 14:59
Сорокин травмировался летом и пропустит часть тренировочного лагеря. В «Айлендерс» ждут, что проблема решится к началу сезона
1сегодня, 14:44
Агент Черных: «Хоккей становится спортом номер один в России, а футбол уходит на второй план. Дай бог, когда-то допустят на мировую арену, и мы всем докажем, что мы лучшие»
15сегодня, 14:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Барыс» проиграл все 4 матча на старте сезона КХЛ и повторил клубный антирекорд
13 минут назад
Черкас о старте СКА: «ЦСКА и «Динамо» лихорадит, «Металлург» не может ничего выиграть. Сказывается сокращение подготовительного этапа, не набрали кондиций»
327 минут назад
Квартальнов о 5:1 с «Барысом»: «У «Динамо» было много брака, потерь, все на грани. Концовка нам удалась, довольны победой, здесь всегда тяжело играть»
57 минут назад
Бахмутов о «Динамо»: «Наш светоносный Гусев был лучшим бомбардиром, куда-то пропал. Оборона тяжелая, с вратарями отдельный разговор, пропустили 14 шайб – хочется верить, что это не кризис»
сегодня, 17:22
«Спартак» представил форму выходного дня – черно-красную. Завтра команда сыграет в ней с «Торпедо»
4сегодня, 16:35Фото
Личка произведет символическое вбрасывание перед матчем КХЛ между московским и минским «Динамо»
2сегодня, 16:11
Плешков после 0:3 с «Трактором»: «Никто меня не критиковал, все сказали, что моей вины в пропущенных голах нет. Что происходит со СКА – не знаю, надо работать и побеждать»
3сегодня, 15:53
Есмантович о селекции: «ЦСКА хотел подписать Волкова из минского «Динамо», регламент не позволил. Никаких разочарований»
сегодня, 15:39
Канарейкин о «Спартаке»: «Команда не одного ударного звена, появилась тройка в лице Мальцева, Ружички, Пашина. Образуется мощная группировка»
сегодня, 15:14
СКА продлил контракт с Выдренковым до 2027 года. 20-летний защитник провел все 4 матча в этом сезоне
1сегодня, 14:27Фото