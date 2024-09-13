Немировски об 1:5 от «Динамо» Минск: «Лучше, чем в последних играх, у «Барыса» хоть были моменты взаимодействия в атаке. Главное – вернуть уверенность, фарт идет к тому, кто больше работает»

Дэвид Немировски высказался о поражении «Барыса» от минского «Динамо» (1:5).

Казахстанский клуб проиграл все 4 матча на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Я думаю, было лучше, чем в последних трех играх. Хотя бы были какие-то моменты взаимодействия в атаке. Какие-то моменты были получше, над которыми мы работали последние два дня на тренировках. Но ошибки в первых трех голах...

Когда счет был 1:2, был момент сравнять его, но неудачно третий гол зашел и чуть убил шансы. Шансы еще были, но пропустили четвертый. А так – сложная ситуация, в команде надо всем друг другу помогать и выйти из этого, добавить моментов на следующую игру.

– Команда забила четыре гола, провели четыре игры... Сыгранности еще не хватает?

– Да, если посмотреть, то в этих четырех играх была большая ротация. Пока еще взаимодействия не нашли. Пару моментов взаимодействия было, но надо найти четыре правильных звена на следующую игру.

– Насколько повлияло на команду ментально, что два гола были отменены после видеопросмотров после челленджей «Динамо»?

– Ну да, обидно, два гола... Когда все так идет в одну сторону – это бывает. Самое главное – через работу вернуть уверенность в себе. Фарт идет к тому, кто больше работает, – сказал главный тренер «Барыса ».