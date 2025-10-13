Вайсфельд о том, что победный гол СКА был засчитан ошибочно: «Несчастный случай, такое в спорте и в жизни бывает. Разъяснение от КХЛ исчерпывающее, добавить нечего»

Леонид Вайсфельд высказался о том, что победный гол СКА был засчитан ошибочно.

Сегодня СКА прервал 6-матчевую победную серию «Автомобилиста». Команда тренера Игоря Ларионова обыграла клуб из Екатеринбурга в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Позднее Департамента судейства КХЛ сообщил , что взятие ворот на 46-й минуте было зафиксировано ошибочно. Шайба влетела с внешней стороны сетки.

– Как можете прокомментировать данный эпизод?

– Несчастный случай, такое в спорте и в жизни бывает. Разъяснение от КХЛ исчерпывающее, добавить тут нечего.

– В вашей судейской карьере что-то подобное бывало?

– У меня лично нет, но я видел такие моменты, – сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд.