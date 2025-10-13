Вайсфельд о том, что победный гол СКА был засчитан ошибочно: «Несчастный случай, такое в спорте и в жизни бывает. Разъяснение от КХЛ исчерпывающее, добавить нечего»
Леонид Вайсфельд высказался о том, что победный гол СКА был засчитан ошибочно.
Сегодня СКА прервал 6-матчевую победную серию «Автомобилиста». Команда тренера Игоря Ларионова обыграла клуб из Екатеринбурга в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
Позднее Департамента судейства КХЛ сообщил, что взятие ворот на 46-й минуте было зафиксировано ошибочно. Шайба влетела с внешней стороны сетки.
– Как можете прокомментировать данный эпизод?
– Несчастный случай, такое в спорте и в жизни бывает. Разъяснение от КХЛ исчерпывающее, добавить тут нечего.
– В вашей судейской карьере что-то подобное бывало?
– У меня лично нет, но я видел такие моменты, – сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости