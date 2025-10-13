Заварухин о матче против СКА: «Мы перестроились во 2-м периоде, но не реализовали моменты. Хотелось сыграть более агрессивно в атаке, но не получилось»
Николай Заварухин высказался после матча против СКА.
Сегодня СКА прервал 6-матчевую победную серию «Автомобилиста». Команда из Петербурга одержала победу со счетом 2:1.
Позднее Департамента судейства КХЛ сообщил, что решающее взятие ворот на 46-й минуте было зафиксировано ошибочно. Шайба влетела с внешней стороны сетки и не пересекла линию ворот.
«Ожидали, что СКА будет начинать агрессивно дома, они хорошо провели первый период. Мы перестроились во втором периоде, но не реализовали моменты.
В третьем периоде игра шла до гола. СКА этот гол забил и победил. Хотелось сыграть более агрессивно в атаке, но не получилось», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
