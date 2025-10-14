Георгий Иванов о 3:4 от «Северстали»: «Шансы были, но не хватило хладнокровия. Да и, наверное, мы не заслужили. Из-за двух поражений подряд беспокойства нет»
Георгий Иванов высказался о матче «Локомотива» против «Северстали» (3:4).
После двух периодов ярославцы уступали 0:4. В третьем периоде Иванов сделал дубль.
«Ужасные первой и второй период. Мы понимали, что все в наших руках, все можно перевернуть. Стали делать простые вещи – доставлять шайбу до ворот, искать второе добивание.
Шансы были, но не хватило хладнокровия. Да и, наверное, мы не заслужили сегодня. Из-за двух поражений подряд беспокойства нет», – сказал нападающий «Локомотива» Георгий Иванов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
