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КХЛ. «Барыс» примет минское «Динамо», «Витязь» против «Лады»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЛада
logoВитязь
результаты матчей
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoБарыс
logoSports – Казахстан
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