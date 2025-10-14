Сорокин пропустил по 4 шайбы в каждой из 3 игр на старте сезона НХЛ. У вратаря «Айлендерс» 3 поражения при 85,4% сэйвов

Илья Сорокин пропустил по 4 шайбы в каждой из 3 игр на старте сезона НХЛ.

Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата с «Виннипегом» (2:5).

30-летний россиянин отразил 21 бросок по своим воротам из 25. Пятую шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

В 3 играх в сезоне у Сорокина 3 поражения при 85,4% сэйвов и коэффициенте надежности 4,18.