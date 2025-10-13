Тэйвс набрал первое очко после возвращения в НХЛ. Форвард «Виннипега» сделал передачу в игре с «Айлендерс»
Джонатан Тэйвс набрал первое очко после возвращения в НХЛ.
Нападающий «Виннипега» сделал передачу в игре с «Айлендерс» (5:2). Этот матч стал для него 3-м в сезоне-2025/26.
Летом 37-летний нападающий вернулся в хоккей, подписав годовой контракт с «Джетс» – клубом из своего родного города.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» пропустил 2 полных сезона.
В ноябре прошлого года игрок рассказал, что прошел панчакарму – «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
