Тэйвс набрал первое очко после возвращения в НХЛ. Форвард «Виннипега» сделал передачу в игре с «Айлендерс»

Джонатан Тэйвс набрал первое очко после возвращения в НХЛ.

Нападающий «Виннипега » сделал передачу в игре с «Айлендерс» (5:2). Этот матч стал для него 3-м в сезоне-2025/26.

Летом 37-летний нападающий вернулся в хоккей, подписав годовой контракт с «Джетс» – клубом из своего родного города.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» пропустил 2 полных сезона.

В ноябре прошлого года игрок рассказал , что прошел панчакарму – «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо».