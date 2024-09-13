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  • Григоренко о 0+0 в 4 матчах на старте: «Не самый позитивный момент. Если бы я где‑то забил пару голов, то помог бы СКА. Надо стараться и верить»
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Григоренко о 0+0 в 4 матчах на старте: «Не самый позитивный момент. Если бы я где‑то забил пару голов, то помог бы СКА. Надо стараться и верить»

Михаил Григоренко высказался о том, что остается без очков на старте сезона.

30-летний нападающий СКА не набрал ни одного балла за результативность в 4 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Вы сделали Третьяка из Зака Фукале. Как не забили в том моменте?

– Фукале пару зрелищных сэйвов совершил. Шайба ко мне отскочила, я бросал с неудобной руки. Особо не смотрел, старался бросить верхом. Но получилось иначе, и Фукале ее поймал. С неудобной руки особо не получаются броски. Что тут еще скажешь? Надо забивать.

– Два матча подряд СКА не может забить. В чем дело?

– Все приходит через работу. Конечно, я думаю, никто не доволен результатом. Все стараются, все трудятся. Нужно продолжать, ни в коем случае не опускать руки. Не надо зацикливаться на плохих моментах. Каждому нужно прибавить, и здесь опытные ребята, все знают, что делать. Как проходить через такие трудности. Мы будем делать выводы из этих поражений. Нам надо забивать больше.

– Не давит то, что у вас ноль очков в четырех матчах?

– Конечно, это не самый позитивный момент. Если бы я где‑то забил пару голов, то помог бы команде. Понимаю это. Значит, надо стараться и на тренировках больше работать, бросать.

Надо верить. Понятно же, что сейчас шайба не идет, но потом обязательно пойдет. Тут нет других секретов, только работа, – сказал Григоренко

Уже сэйв года? Вратарь «Трактора» вытащил шайбу в прыжке – Ротенберг сравнил его с Яшиным

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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