Фукале ударил манекена Германа, одетого в майку с надписью «Раз, два, «Трактор»!», после победы над СКА
Игроки «Трактора» подшутили над девизом СКА.
Челябинский клуб обыграл команду под руководством Романа Ротенберга (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В телеграм-канале «Трактора» опубликовали ролик, на котором вратарь команды Зак Фукале ударил манекена Германа. Перед этим голкипер порвал футболку на манекене, под которой оказалась еще одна – с надписью «Раз, два, «Трактор»!»
Ранее «Трактор» выложил песню Люси Чеботиной «За бывшего» после победы над СКА с Евгением Кузнецовым.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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