Фукале ударил манекена Германа, одетого в майку с надписью «Раз, два, «Трактор»!», после победы над СКА

Игроки «Трактора» подшутили над девизом СКА.

Челябинский клуб обыграл команду под руководством Романа Ротенберга (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

В телеграм-канале «Трактора » опубликовали ролик, на котором вратарь команды Зак Фукале ударил манекена Германа . Перед этим голкипер порвал футболку на манекене, под которой оказалась еще одна – с надписью «Раз, два, «Трактор»!»

Ранее «Трактор» выложил песню Люси Чеботиной «За бывшего» после победы над СКА с Евгением Кузнецовым.