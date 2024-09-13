Ружичка о футболе: «Нравилась «Барса», когда там играл Месси. Слышал, что «Спартак» – очень хорошая команда, хочу посмотреть на нее»

Хоккеист «Спартака» Адам Ружичка поделился мнением о футболе.

25-летний словак перешел в «Спартак» в это межсезонье.

– Футбольный «Спартак» считается одним из лучших клубов в истории России и СССР. Следишь ли ты за футболом? Знаешь что-нибудь о футбольном «Спартаке»?

– Пока что я ничего не знаю о футбольном «Спартаке », но посмотрю матчи. Конечно, хочу сходить на их игры, если какие-то будут в ближайшем будущем.

Да, я иногда смотрю футбол. Однако у нас много работы, тяжело найти свободное время. Я слышал, что футбольный «Спартак» – очень хорошая команда. Хочу как-нибудь посмотреть на нее.

– У тебя есть любимый футбольный клуб?

– У меня нет какого-то одного, но раньше мне нравилась «Барселона », когда там играл Месси , – сказал форвард «Спартака » Адам Ружичка .

Адам Ружичка: «У России много сходств со Словакией – образ мышления, люди, еда, все отличается от США. Москва очень красивая»