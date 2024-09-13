Ружичка о футболе: «Нравилась «Барса», когда там играл Месси. Слышал, что «Спартак» – очень хорошая команда, хочу посмотреть на нее»
25-летний словак перешел в «Спартак» в это межсезонье.
– Футбольный «Спартак» считается одним из лучших клубов в истории России и СССР. Следишь ли ты за футболом? Знаешь что-нибудь о футбольном «Спартаке»?
– Пока что я ничего не знаю о футбольном «Спартаке», но посмотрю матчи. Конечно, хочу сходить на их игры, если какие-то будут в ближайшем будущем.
Да, я иногда смотрю футбол. Однако у нас много работы, тяжело найти свободное время. Я слышал, что футбольный «Спартак» – очень хорошая команда. Хочу как-нибудь посмотреть на нее.
– У тебя есть любимый футбольный клуб?
– У меня нет какого-то одного, но раньше мне нравилась «Барселона», когда там играл Месси, – сказал форвард «Спартака» Адам Ружичка.
Адам Ружичка: «У России много сходств со Словакией – образ мышления, люди, еда, все отличается от США. Москва очень красивая»
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