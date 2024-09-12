Ружичка об Овечкине: «Легенда, приятно играть против таких хоккеистов. Он забьет достаточно, чтобы обойти Гретцки в этом сезоне, надеюсь»

Адам Ружичка рассказал об играх против Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Гретцки (894).

– За время в НХЛ ты провел сразу четыре матча с «Вашингтоном» и в них забил столько же, сколько и Александр Овечкин – у вас по три гола. Что думаешь об игре Ови? Каково это – встретиться с ним вживую, на льду?

– Очень легко ответить на этот вопрос – он легенда. Легендарный хоккеист! Я надеюсь, Овечкин забьет достаточно голов, чтобы обойти Гретцки. Сколько ему осталось?

– 42 гола.

– Вот, да. Надеюсь, что он сделает это. В этом сезоне!

Очень приятно играть против таких хоккеистов. Когда растешь, взрослеешь, то много следишь за ними. А затем выходишь против них на лед… Ты ждешь этого, будучи молодым, надеешься на это. Когда все происходит, это потрясающий момент. Это было круто, отличные игры, – сказал нападающий «Спартака » Адам Ружичка .

Ружичка о Малкине: «Очень недооценен, несмотря на его мастеровитость, на три Кубка Стэнли. От СМИ зависит многое – о нем не говорили столько, сколько должны были»