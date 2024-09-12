Ружичка о Малкине: «Очень недооценен, несмотря на его мастеровитость, на три Кубка Стэнли. От СМИ зависит многое – о нем не говорили столько, сколько должны были»
38-летний российский форвард набрал 1476 (565+911) очков за 1322 игры в НХЛ с учетом плей-офф.
– Не думаешь, что Малкина недооценивают в НХЛ?
– Да. Он недооцененный игрок, очень недооцененный. Несмотря на его возраст, на его мастеровитость, на все, что он сделал, на три Кубка Стэнли. Он очень-очень недооцененный игрок, который всегда был очень хорошим хоккеистом.
– Почему, на твой взгляд, его так недооценивают в НХЛ?
– В наше время многое зависит от СМИ. Кого СМИ решат сделать популярным или сбросить с вершины, тот игрок в твоих глазах, в глазах болельщиков, будет популярным или перестанет быть популярным.
Мне кажется, журналисты просто не говорили о Малкине столько, сколько должны были. Он не получил столько известности, сколько заслуживал. Вот почему, на мой взгляд, его так недооценивают, почему люди не особо много говорят о нем, – сказал форвард «Спартака» Адам Ружичка.
Адам Ружичка: «У России много сходств со Словакией – образ мышления, люди, еда, все отличается от США. Москва очень красивая»
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