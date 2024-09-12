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Адам Ружичка: «У России много сходств со Словакией – образ мышления, люди, еда, все отличается от США. Москва очень красивая»

Адам Ружичка рассказал о первых впечатлениях о России.

25-летний форвард перешел в «Спартак» в это межсезонье.

– Ты в России уже около месяца. Уже успел погулять по Москве, посмотреть город?

– Да, я уже увидел несколько хороших мест в России, но у нас две недели был тренировочный лагерь, так что было тяжело что-то посмотреть. Я в Москве около трех недель, она очень красивая.

– После практически месяца здесь, как тебе вообще в России? Заметил ли какие-то особенности?

– Здесь много сходств с домом, со Словакией. Схожий образ мышления, схожие реакции людей, схожая еда. Это все немного отличается от того, что было в США, в этом заключаются основные различия, – сказал экс-нападающий клубов НХЛ Адам Ружичка.

Ружичка о переходе в «Спартак»: «Многое слышал о команде, очень атакующая и молодая. Хотел играть в Москве»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
светская хроника
logoКХЛ
logoАдам Ружичка
logoЧемпионат.com
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