Адам Ружичка: «У России много сходств со Словакией – образ мышления, люди, еда, все отличается от США. Москва очень красивая»
25-летний форвард перешел в «Спартак» в это межсезонье.
– Ты в России уже около месяца. Уже успел погулять по Москве, посмотреть город?
– Да, я уже увидел несколько хороших мест в России, но у нас две недели был тренировочный лагерь, так что было тяжело что-то посмотреть. Я в Москве около трех недель, она очень красивая.
– После практически месяца здесь, как тебе вообще в России? Заметил ли какие-то особенности?
– Здесь много сходств с домом, со Словакией. Схожий образ мышления, схожие реакции людей, схожая еда. Это все немного отличается от того, что было в США, в этом заключаются основные различия, – сказал экс-нападающий клубов НХЛ Адам Ружичка.
Ружичка о переходе в «Спартак»: «Многое слышал о команде, очень атакующая и молодая. Хотел играть в Москве»
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