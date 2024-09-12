Бенуа Гру отметил «невероятные сэйвы» Зака Фукале после победы над СКА.

«Трактор» обыграл СКА (3:0) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь клуба из Челябинска сделал шатаут .

– Была хорошая игра, у СКА отличная команда. Когда счет 0:0 после двух периодов, игра может повернуться в любую сторону. Отмечу невероятные сэйвы нашего вратаря и хорошую игру первого звена.

– Главной звездой стал вратарь?

– Я не хотел бы называть кого‑то звездой, но вратарь Фукале был хорош сегодня. Я вижу работу наших вратарей каждый день. Победа сегодня – отражение их работы.

– Как поменялась игра в третьем периоде?

– Мы ничего не меняли в третьем периоде, действовали по плану, развивали характер, игру в трех зонах. Сегодня каждый вышел с боевым настроем на лед. КХЛ – лига настоящих мужчин, – сказал тренер «Трактора ».

Фукале ловушкой поймал шайбу после броска Григоренко в пустые ворота, лежа на льду