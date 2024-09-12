Гру о 3:0 со СКА: «Отмечу невероятные сэйвы Фукале. У «Трактора» каждый вышел с боевым настроем. КХЛ – лига настоящих мужчин»
«Трактор» обыграл СКА (3:0) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь клуба из Челябинска сделал шатаут.
– Была хорошая игра, у СКА отличная команда. Когда счет 0:0 после двух периодов, игра может повернуться в любую сторону. Отмечу невероятные сэйвы нашего вратаря и хорошую игру первого звена.
– Главной звездой стал вратарь?
– Я не хотел бы называть кого‑то звездой, но вратарь Фукале был хорош сегодня. Я вижу работу наших вратарей каждый день. Победа сегодня – отражение их работы.
– Как поменялась игра в третьем периоде?
– Мы ничего не меняли в третьем периоде, действовали по плану, развивали характер, игру в трех зонах. Сегодня каждый вышел с боевым настроем на лед. КХЛ – лига настоящих мужчин, – сказал тренер «Трактора».
Фукале ловушкой поймал шайбу после броска Григоренко в пустые ворота, лежа на льду
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