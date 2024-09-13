Ротенберг о СКА: «В прошлом сезоне были тяжелейшие травмы. У многих игроков – на грани завершения карьеры. Здоровье команды сейчас на первом месте»

Роман Ротенберг высказался о возвращении игроков СКА после травм.

В домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:3) впервые в сезоне на лед вышли защитники Александр Никишин и Андрей Педан , а также форвард Сергей Плотников .

«Здоровье игроков – это самое главное. В прошлом сезоне были тяжелейшие травмы. Не хочу говорить подробности, это будет неправильно, но травмы были очень тяжелые. У многих – на грани завершения карьеры. Здоровье нашей команды сейчас на первом месте.

Слава богу, ребята возвращаются. Мы понимали, что для Андрея Педана, Саши Никишина, Сергея Плотникова будет очень тяжелый матч, но мы не будем мариновать их в лазарете и играть другими хоккеистами.

Нам нужно ввести этих ребят, чтобы они набирали тот игровой тонус, который обеспечит нам большие победы», – сообщил главный тренер СКА .