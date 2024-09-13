Ротенберг об Андронове: «Травма тяжелее, чем мы ожидали. Наш Андрон помогает советом молодым. У него огромный опыт, он внес большой вклад в победу на Олимпиаде – я лично это видел»

Роман Ротенберг высказался о травме форварда СКА Сергея Андронова.

35-летний нападающий провел 2 матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. Он не выходил на лед в первом домашнем матче сезона с «Трактором» (0:3).

– Восстановился ли после травмы Сергей Андронов?

– У Андронова травма тяжелее, чем мы ожидали. К сожалению, он не сможет принять участие в следующей игре.

Сергей Андронов – наш Андрон – принимает активное участие в жизни команды с точки зрения психологии и командного духа. Он помогает даже когда не может выходить на лед. Это серьезное усиление для нас. У Андронова огромный опыт, он внес большой вклад в победу на Олимпиаде в Корее – я лично это видел. Он вернется скоро, но не в следующей игре.

Он помогает нам в других аспектах. Когда хоккеист не может выйти на лед, важно, чтобы он старался помочь команде по-другому. У Андронова огромный опыт, он помогает другим ребятам советом – Ване Демидову, Тимуру Колу , Кириллу Танкову , совсем молодым ребятам. Ветераны, опытные игроки – важная часть нашего коллектива, – сказал главный тренер СКА .