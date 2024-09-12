Ротенберг о 0:3 с «Трактором»: «Было огромное желание выиграть и забить. Фукале вытаскивал как Яшин. У нас тяжелая предсезонка, у СКА огромный потенциал»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Трактора» (0:3).

«Старались, бились. Было огромное желание забить, где-то надо было сыграть хладнокровно. Было огромное желание выиграть и забить. Отмечу вратаря соперника. Он вытащил четыре стопроцентных момента, где-то щитком, где-то наугад. В прыжке, как Лев Яшин вытаскивал броски Григоренко.

Понимаем, в чем нужно добавить. Педан провел первый матч, у Никишина первая игра. Надо реализовывать голевые моменты. Но нам важно вводить лидеров в состав. Игра шла до первой заброшенной шайбы. У нас были моменты сравнять, выйти вперед.

Есть сейчас возможность восстановиться. Да, у нас тяжелая предсезонка. Но у команды огромный резерв и потенциал. Прошу поддержать команду. Отпустим ситуацию. И в следующей игре сможет забить свои голы», – сказал главный тренер СКА .

Фукале ловушкой поймал шайбу после броска Григоренко в пустые ворота, лежа на льду. Вратарь «Трактора» отразил все 25 бросков СКА за 2 периода