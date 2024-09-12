  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о 0:3 с «Трактором»: «Было огромное желание выиграть и забить. Фукале вытаскивал как Яшин. У нас тяжелая предсезонка, у СКА огромный потенциал»
25

Ротенберг о 0:3 с «Трактором»: «Было огромное желание выиграть и забить. Фукале вытаскивал как Яшин. У нас тяжелая предсезонка, у СКА огромный потенциал»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Трактора» (0:3).

«Старались, бились. Было огромное желание забить, где-то надо было сыграть хладнокровно. Было огромное желание выиграть и забить. Отмечу вратаря соперника. Он вытащил четыре стопроцентных момента, где-то щитком, где-то наугад. В прыжке, как Лев Яшин вытаскивал броски Григоренко. 

Понимаем, в чем нужно добавить. Педан провел первый матч, у Никишина первая игра. Надо реализовывать голевые моменты. Но нам важно вводить лидеров в состав. Игра шла до первой заброшенной шайбы. У нас были моменты сравнять, выйти вперед.

Есть сейчас возможность восстановиться. Да, у нас тяжелая предсезонка. Но у команды огромный резерв и потенциал. Прошу поддержать команду. Отпустим ситуацию. И в следующей игре сможет забить свои голы», – сказал главный тренер СКА

Фукале ловушкой поймал шайбу после броска Григоренко в пустые ворота, лежа на льду. Вратарь «Трактора» отразил все 25 бросков СКА за 2 периода

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа СКА Вконтакте
logoСКА
logoТрактор
logoЛев Яшин
logoКХЛ
logoАндрей Педан
logoРоман Ротенберг
logoЗак Фукале
logoАлександр Никишин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Трактор» выложил песню Люси Чеботиной «За бывшего» после победы над СКА с Кузнецовым
27сегодня, 19:18
СКА не забивает два матча подряд – 0 голов с «Локомотивом» и «Трактором». У Кузнецова 1+0 за 4 игры
110сегодня, 19:03
У СКА 3 поражения в 4 матчах сезона. Сегодня команда Ротенберга уступила «Трактору» (0:3), Фукале отразил все 38 бросков
140сегодня, 18:49
Фукале ловушкой поймал шайбу после броска Григоренко в пустые ворота, лежа на льду. Вратарь «Трактора» отразил все 25 бросков СКА за 2 периода
12сегодня, 18:06Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротенберг о Кузнецове против «Трактора»: «Он очень переживал, СКА всей командой старался его успокаивать. Покажет лучший хоккей, все впереди»
2036 минут назад
СКА закрыл комментарии в телеграме. Сегодня команда Ротенберга проиграла «Трактору»
2645 минут назад
Кудашов о 2:4 со «Спартаком»: «У «Динамо» пока не все отлажено, игра не находится. План есть, идем по нему, сезон только начался»
446 минут назад
Разин о 2:3 с «Нефтехимиком»: «На «Металлург» настраиваются как на чемпионов, и наплевать на все наши проблемы»
256 минут назад
Экс-форвард «Вашингтона» Пит умер от травм после несчастного случая. Ему было 44
3сегодня, 20:12
«Комментарии про СКА пишутся не из России, есть доказательства. Из-за бугра. Не читайте их». Ротенберг на вопрос о смене звена Кузнецова
182сегодня, 19:57
Кузнецов о 0:3 от «Трактора»: «У СКА КПД на ноль во втором матче подряд. Не хотелось бы искать отговорки, мне надо добавлять»
11сегодня, 19:41
«Трактор» выложил песню Люси Чеботиной «За бывшего» после победы над СКА с Кузнецовым
27сегодня, 19:18
«Динамо» проиграло 3-й из четырех матчей сезона – «Спартаку». У Голдобина 1+2, у Морозова и Порядина – 1+1
17сегодня, 19:16
«Локомотив» выиграл все 4 матча на старте сезона КХЛ. «Куньлунь» проиграл дважды подряд
15сегодня, 19:08
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов о 4:3 с ЦСКА: «Ключевые моменты – игра Бочарова и то, что «Торпедо» выстояло 3 на 5. Знали, что есть внутренний резерв, сумели вытащить матч и победить в овертайме»
122 минуты назад
Гру о 3:0 со СКА: «Отмечу невероятные сэйвы Фукале. У «Трактора» каждый вышел с боевым настроем. КХЛ – лига настоящих мужчин»
56 минут назад
18-летний форвард «Нефтехимика» Муиссу забил 1-й гол в КХЛ – «Металлургу». Нападающий с африканскими корнями выступал в МХЛ в прошлом сезоне
сегодня, 19:32Видео
У «Сибири» первая победа в сезоне КХЛ – над «Северсталью». Ранее новосибирцы проиграли 3 матча подряд
3сегодня, 18:47
Михеева удалили до конца матча со «Спартаком» за толчок Орлова на борт. У защитника шла кровь из носа
4сегодня, 18:23Видео
Кэмпфер о «Тракторе»: «Сделаем все, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Этого в истории клуба еще не случалось»
сегодня, 17:47
Мичков дебютирует за «Филадельфию» в игре против новичков «Рейнджерс» в пятницу
2сегодня, 17:32
Ковальчук о словах Дэйли про Россию и Олимпиаду-2026: «Уважаемый дядька, но решение принимают другие люди. Дай бог, выступим»
1сегодня, 17:16
Кэмпфер на вопрос о том, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: «41 гол? Два сезона»
2сегодня, 16:49
Форвард «Амура» Шевченко о Хартли: «В «Авангарде» были самые тяжелые тренировки – сумасшедший ад. Благодарен Бобу, он открыл для меня новую картину в теории хоккея»
2сегодня, 16:18