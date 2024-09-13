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  • Гру о попытке Шабанова забить лакросс-гол в матче со СКА: «Не практикуем это на тренировках. Но многие мастера видят гораздо больше других. Уверен, что Максим – один из них»
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Гру о попытке Шабанова забить лакросс-гол в матче со СКА: «Не практикуем это на тренировках. Но многие мастера видят гораздо больше других. Уверен, что Максим – один из них»

Бенуа Гру высказался о попытке Максима Шабанова забить лакросс-гол в игре со СКА.

«Трактор» обыграл клуб из Санкт-Петербурга (3:0) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Максим Шабанов сегодня оформил дубль. Была еще неплохая попытка лакросса. Как прокомментируете это, часто ли он отрабатывает это на тренировке?

– Нет, мы не практикуем на тренировках оттачивание навыков лакросса. Но многие мастеровитые игроки на площадке видят гораздо больше других. Уверен, что Шабанов – один из них.

Если не ошибаюсь, это было во втором периоде – мне со скамейки было не очень хорошо видно, обзор был не лучший, и я не очень хорошо вижу без очков. Но Максим, видимо, заметил, что стоит попробовать, – сказал главный тренер челябинцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
logoСКА
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoМаксим Шабанов
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